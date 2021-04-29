Во время лагерной смены родителям будет запрещено посещать детей

18:03, 29 апреля 2021, ПАИ

О запрете на посещение детей во время лагерной смены сообщила директор «Центра детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 29 апреля.

Татьяна Богдана рассказала, что из-за возможности заражения детей коронавирусной инфекцией, во время лагерной смены будет запрещено их посещение родителями. Так же под запретом окажутся временные выезды детей и сотрудников из лагеря и проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Вместе с тем директор сообщила об обязательной ежедневной термометрии детей и работников учреждения, социальной дистанции при расположении спальных мест и необходимости использования средств индивидуальной защиты.

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