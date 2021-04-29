Через десять лет каждый российский ребёнок сможет путешествовать два раза в год по своей стране

18:12, 29 апреля 2021, ПАИ

В Координационном центре Правительства России заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сегодня представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». С докладами также выступили руководитель Федерального агенства по туризму Зарина Догузова и генеральный директор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Суханов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении пресс-службы и информации Государственной Думы РФ.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, нацпроект состоит из трёх федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. Идея создания национального проекта была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Подготовка национального проекта велась по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина.

«Главная наша цель – обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан. И прежде всего – для семей с детьми. В рамках национального проекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. Мы исходим из того, что наши дети должны регулярно путешествовать по стране, укреплять здоровье на российских курортах и расширять кругозор, узнавая много нового. Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях – с компенсацией 50% стоимости путёвки – отправится 357 тысяч детей. В горизонте десяти лет каждый ребёнок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что до 2030 года благодаря инструментам нацпроекта планируется увеличить туристический поток с 65 млн до 140 млн поездок по стране в год, в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг – до 4,7 млн рабочих мест и 22,5 млрд долларов соответственно.

«В нацпроекте также заложена ключевая мера, которая никогда не применялась в отрасли, – создание туристических мастер-планов именно целых территорий, а не отдельных кластеров. Мы смотрим на страну с точки зрения туризма как на единое целое – туристу неважно, где начинаются и где заканчиваются границы субъектов, – поэтому наш подход предусматривает экстерриториальность и межрегиональность. Мы подготовим туристический мастер-план всей России. Впервые в современной истории спланируем туристическое пространственное развитие всей страны. На основании такого мастер-плана верхнего уровня мы начнём заниматься пространственным планированием туристических макротерриторий. На данный момент мы выделяем 12 таких макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом нашей страны, потому что это те направления, куда хотят ездить наши граждане и иностранные гости. В этом году мы также начинаем делать три мастер-плана макротерриторрий – это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое кольцо. Туриста должно окружать законченное, современное, целостное пространство, где он получит массу впечатлений и захочет вернуться вновь», – добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, ещё 72 млрд – из региональных средств. Также планируется привлечение более 2 трлн внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.

«За 10 лет корпорация “Туризм.РФ” привлечёт в туризм 1,7 трлн рублей частных инвестиций. За счёт этого построим 582 объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы. При выполнении этих амбициозных задач мы должны в том числе обеспечить возвратность инвестиций и максимальную коммерческую выгоду как для государства, так и для инвестора», – сказал Сергей Суханов.

Нацпроект предполагает и обширное обновление законодательной базы. Будет разработан новый современный закон о туризме, проведена актуализация нормативно-правовой базы, внедрены новые госстандарты. Сама система управления сферой будет цифровизирована. Для защиты прав туристов внедрят цифровые решения, сбор, обработка и анализ больших данных дадут качественную и актуальную статистику по отрасли, у госсервисов появятся онлайн-форматы.