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Молодёжка ОНФ Псковской области отметила день танца «Шумными выходными»

Танец - это не только эмоции, но и пластика, и физическая нагрузка. Фото Молодёжка ОНФ

Зажигательный твист, ритмичный рок-н-ролл и классический вальс. Сегодня во многих регионах страны, там, где позволяет эпидобстановка, «Молодёжка ОНФ» проводит уже знакомую жителям регионов акцию «Шумные выходные». Псковскому агентству информации рассказали об этом событии в региональном отделении. Участники команды вместе с профессиональными танцорами и музыкантами организовали мастер-классы и баттлы для всех желающих, заряжая хорошим настроением. Танцуют на улицах городов, в парках и скверах, устраивают фестивали в учебных заведениях. Не забывают ребята и про отдаленные населенные пункты.

Например, команда из Пскова провела танцевальный брейн-ринг для жителей деревни Неёлово. Особенность в том, что вальс, рок-н-ролл, твист и фламенко исполнили пенсионеры. В танцевальном баттле участвовали две команды, с небольшим отрывом победили танцоры из группы «Ромашки». Помимо соревнований ребята из «Молодёжки ОНФ» рассказали участникам акции об истории танцев и современных направлениях.

- Благодарю молодых людей за эту музыкальную встречу. Мы встретились, наговорились, натанцевались. Для меня танцы – это воздух, это жизнь и самые позитивные эмоции, - поделилась впечатлениями жительница деревни Неёлово Псковской области Галина Матвеева.

 

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