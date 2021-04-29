Кубок Красного Креста завоевала команда «Патрон» из Пустошки

21:44, 29 апреля 2021, ПАИ

Сегодня в Пустошке встретились шесть команд на спортивно-игровом конкурсе «Стиль моей жизни – спорт!». Основной задачей конкурса стала демонстрация физических качеств молодых людей: силы и ловкости, быстроты и выносливости. Псковскому агентству информации сообщили об этом в областном отделении Красного Креста.

В число участников вошли 6 команд: «Патрон» из «Пустошкинского центра образования», «Стрела» из «Центра специального образования №3» г. Великие Луки, «Юный динамовец» из «Красногородской школы-интерната для детей-сирот «Агрошкола», «Богатыри» из «Центра дополнительного образования для детей» Пустошкинского района, «Звенеги» из «Гимназии г. Невеля Псковской области» и «Спартанцы» из «Пустошкинской средней общеобразовательной школы.

Спортивные состязания прошли в Пустошке на базе Универсального спортивного зала МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей». Перед началом мероприятия юных спортсменов приветствовали организаторы конкурса: директор Центра дополнительного образования для детей Алла Тафий и Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский, которые пожелали всем командам удачи и высоких результатов в соревнованиях.

В конкурсной программе молодым спортсменам предлагалось выполнить различные задания, позволяющие продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и уверенные знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и краснокрестного Движения.

В эстафете «Футбольный слалом» подростки соревновались на скорость передвижения с мячом, преодоление препятствий с мячом, передавая его друг другу и ведение мяча на скорость. Особое мастерство владения мячом показала команда «Патрон» из Пустошки, и набрав наибольшее количество баллов уверенно стала лидировать в соревнованиях. В эстафете «Перетягивание каната» каждая команда смогла продемонстрировать силу и сплоченность команды. Команда «Юный динамовец» из Красногородска отчаянно боролась за победу, став третьими на этом этапе. В эстафете «Перекладывание мячей», усложненной несколькими дополнительными заданиями участники соревнований продемонстрировали ловкость и скорость. В этой эстафете отличилась команда «Спартанцы» из Пустошкинской сельской школы, где ребята выложились на полную и показали лучшие результаты, заслужено победив в этом этапе состязаний. В конкурсе «Собери быстрее пазл» команды продемонстрировали умение быть не только внимательными и сосредоточенными, но и быстрыми при составлении пазла «Брось курить!». Первыми стали подростки из команды «Богатыри», быстро собрав пазл и четко выполнив задания со скакалками.

Каждая из команд смогла продемонстрировать свои успехи на одном из этапов. Так, команды «Стрела» из Великих Лук и «Звенеги» из Невеля, хорошо показали себя в конкурсах на эрудицию «Донеси листок бумаги», где участники отвечали на сложные вопросы, связанные с охраной собственного здоровья.

В других специальных эстафетах конкурса подростки смогли показать свои знания о спорте и Российском Красном Кресте.

Соревнования прошли на высоком эмоциональном подъеме. Учитывая большое количество участников, дух борьбы передался каждой команде – каждый хотел вырваться в лидеры. Помимо этого, команды имели возможность заработать дополнительный бал, решив кроссворд по тематике «Туберкулез».

Строгое жюри внимательно следило за ходом состязаний и справедливо оценивало команды – победителей, затративших наименьшее количество времени на прохождение дистанций.

Победитель на главный приз – кубок Красного Креста определялся в общекомандном зачете по сумме очков, набранных во всех эстафетных программах.

Подводя итоги конкурса, жюри соревнований отметило хорошую подготовку команд и их стремление к победе.

Целеустремлённость и смелость, выдержка и организованность, настойчивость в достижении результатов и уважение соперников по состязанию – такие морально волевые качества проявила команда «Патрон» из «Пустошкинского центра образования», что позволило команде стать победителем и завоевать главный приз – Кубок Красного Креста.

Второе место заняла команда «Богатыри» из МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошки, третье место – команда «Звенеги» из МОУ «Гимназия г. Невеля».

Победителям конкурса за первое, второе и третье места были вручены Дипломы и подарочные наборы спортивного инвентаря: различные мячи, наборы для игры в теннис и другие спортивные принадлежности.

С особой гордостью победители демонстрировали завоеванные на соревновании медали и кубок. Вместе с тем, ни один из участников спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни – спорт!» не остался без подарка: все команды-участники получили Дипломы участников и сладкие подарки от Красного Креста.

Стоит отметить, что проведение таких соревнований стало возможно благодаря социальному проекту Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного Администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области.