Пскович стулом сломал жене руку

10:10, 30 апреля 2021, ПАИ

Пскович стулом сломал жене руку. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Выяснилось, что в тот день мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оступился и получил перелом ноги. Супруга стала на него ругаться. Мужчина не сдержался и кинул стул в женщину. В результате женщина получила перелом руки, которой она пыталась защитить голову от летящего в нее стула.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.