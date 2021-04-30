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Второй спектакль для слабовидящих зрителей прошёл в Псковском драмтеатре

Слабовидящие и незрячие жители Пскова и Струг Красных 29 апреля побывали на спектакле «Пиковая дама» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Театр продолжает реализацию уникального проекта «Навстречу незрячему зрителю», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Вчера, 29 апреля, состоялся второй спектакль с тифлокомментированием. На таком спектакле слабовидящим зрителям выдают специальные приборы, в наушники поступает тифлокомментарий специалиста.

Профессиональный тифлокомментатор высшей категории Татьяна Кондратьева уже 15 лет работает в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Находясь в специальной комнате, специалист смотрит трансляцию спектакля и в режиме реального времени рассказывает зрителям, что происходит на сцене: большое внимание уделяется тому, как одеты герои, в каких декорациях происходит действие, а также жестам и перемещениям артистов.

На спектакле «Пиковая дама» присутствовало 20 зрителей с особенностями по зрению. В этот раз в театр пришли не только псковичи: двое человек приехали из Струг Красных.

«Мы стараемся приглашать на спектакли разных людей, поскольку обращений от слабовидящих жителей, которые хотели бы посетить театр, поступает очень много, – рассказала Татьяна Кондратьева. – В этот раз были зрители не только из Пскова, но и из Струг Красных. Уже поступают звонки из Печор и даже из Невеля. Публика приходит разная. Есть среди них зрители, которые очень любят театр и, несмотря на то что они слепые, ходили на спектакли даже без тифлокомментария. Есть и люди, которые впервые пришли в театр. Вчера на спектакле была пожилая супружеская пара, и, так как муж с детства тотально слепой, в театре они не были никогда».

«Отзывы очень хорошие, – делится тифлокомментатор. – Зрители очень довольны и говорят о том, что с удовольствием пошли бы в театр еще раз».

Следующий спектакль с тифлокомментарием («И смех, и грех») пройдёт в Псковском театре драмы 19 мая.

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