Причины частой задержки рейсов в аэропорту Пскова назвала Нинель Салагаева

14:14, 30 апреля 2021, ПАИ

Причины частой задержки рейсов в аэропорту Пскова назвала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, задержки и отмена рейсов связаны с несколькими причинами. Первая и основная - неблагоприятные погодные условия. Например, из-за резких перепадов температур полоса становилась непригодной для посадки, а нужного количества техники для ее своевременной очистки у «Псковавиа» нет. «Надеюсь, что следующей зимой из-за неготовности аэропорта принять самолёт рейсы отменять не будут, и дело будет только в погоде», - сказала Салагаева.

Вторая причина связана с тем, что воздушные суда, которые должны были прилететь из другого города, не могли вылететь, поэтому и в Псков не прилетали вовремя.