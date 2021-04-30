Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

14:51, 30 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил главному врачу Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираиде Сивачёвой медаль «За заслуги перед Псковской областью», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Тем самым глава региона отметил многолетний плодотворный труд в сфере здравоохранения региона, а также активную деятельность по противодействию распространению COVID-19 специалиста, который покидает свой пост и уходит на заслуженный отдых.

«Я вас хочу поздравить с вручением медали. Всё абсолютно заслуженно. Спасибо огромное за ваш труд. Вы действительно много сделали, а последние два года можно поставить в зачёт как все 20. Вы – главный специалист инфекционного профиля, и для нас им остаетесь», – отметил губернатор.

Ираида Сивачёва поблагодарила Михаила Ведерникова за высокую оценку её трудовой деятельности. Она подчеркнула, что таких значительных результатов удалось добиться в том числе благодаря высокому профессионализму и сплоченности персонала медицинского учреждения.

«Это очень большая честь для меня», – отметила Ираида Сивачёва.