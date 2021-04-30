Псковским выпускникам рекомендуют взять на ЕГЭ шоколадку и воду

16:37, 30 апреля 2021, ПАИ

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко рекомендовала выпускникам взять на ЕГЭ шоколадку и бутылку воды, даже если кажется, что все это не пригодится. При этом на каждом пункте проведения экзаменов будет обеспечен питьевой режим для школьников, сообщила она на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Анна Кузыченко рассказала, что после обязательных ЕГЭ по математике и русскому языку в лидерах среди экзаменов — обществознание. Его ежегодно сдают порядка 700-800 школьников. Также популярны физика, история, биология — эти предметы сдают по 250-270 человек. Их догоняет химия. «Просто так изменить список выбранных экзаменов нельзя. Это возможно только в экстренных случаях», - заметила начальник управления образования.

По её словам, от ЕГЭ могут отказаться те, кто решил не поступать в вуз. Таких школьников в этом году порядка 125. «Они уходят либо в армию, либо сразу работать. В основном это выпускники вечерней школы», - уточнила Анна Кузыченко.