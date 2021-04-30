Анна Кузыченко: Псковичи идут на хитрости, чтобы отправить детей в новую школу

16:56, 30 апреля 2021, ПАИ

О хитростях, на которые идут псковичи, чтобы отправить ребёнка учиться в новую школу, рассказала начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Она подчеркнула, что принцип территориальности по-прежнему действует. «К примеру, те, кто живет на Балтийской, Венской, Пражской, Завеличенской, имеют прописку в Псковском районе, а значит, должны пойти в первый класс не в новую школу, а в Неёловскую, Родинскую или Моглинскую школу», - уточнила она.

Но есть и те, кто делает трехмесячную временную регистрацию на улицах, закрепленных за новой школой. «Таких у нас 34. Это целый класс. А теперь появляются те, кто действительно имеет право пойти в эту школу. Правовая коллизия существует, и родители ее усугубляют. В результате дети, живущие, к примеру, на Рижском и имеющие право ходить в новую школу, пойдут туда, где окажутся места», - отметила Анна Кузыченко.

Она добавила, что первоклассников столько, что в Псковской инженерно-лингвистической гимназии уже выселили учителей из учительской и есть планы по переоборудованию под класс библиотеки.