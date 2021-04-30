В этом году фестиваль «Дружба» пройдёт в онлайн-формате из Литвы

19:44, 30 апреля 2021, ПАИ

В этом году традиционный международный фестиваль «Дружба» пройдёт в онлайн-формате. Хозяевами праздника стала Литва, сообщайет районная газета «Гдовская заря».

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий в прошлом году делегации не смогли встретиться. Но было решено не пропустить ещё один сезон общения. Салантайская школа на правах хозяев выслала пригласительные всем трём школам-участникам. Начало онлайн-фестиваля запланировано на 14 мая.



Россию представляют девчонки и мальчишки 9-11 классов Гдовской средней школы, которые хорошо учатся, занимаются художественной самодеятельностью. Подготовка идёт полным ходом. В школе объявлены различные конкурсы. Лучшие из представленных номеров войдут в программу онлайн-концерта, который покажут прибалтийским друзьям-соседям. В рамках фестиваля пройдёт викторина по истории праздника. Ребятам предстоит глубже изучить историю этой школьной традиции.



Также старшеклассники монтируют видеооткрытку, вместе с бессменным организатором Галиной Ивановной Беловой вносят коррективы в программу.



В каком бы формате фестиваль ни проходил, пусть он станет незабываемым праздником для всех учащихся!