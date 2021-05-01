Псковский росгвардеец занял первое место в соревнованиях по стрельбе

12:42, 01 мая 2021, ПАИ

На полигоне Управления Росгвардии по Республике Карелия прошел чемпионат Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого стрелкового оружия, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На протяжении двух дней более 100 военнослужащих и сотрудников, представляющих территориальные управления и воинские части округа, показывали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.

Участники соревнований выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений, так и упражнения по скоростной стрельбе.

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области Константин Ш. занял первое место в одном из упражнений по стрельбе из пистолета Макарова.

Победители и призеры состязаний в ближайшее время пройдут подготовку к чемпионату войск национальной гвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который состоится в июне в Крыму.