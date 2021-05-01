Фильм о протоиерее Павле Адельгейме покажет телеканал «Культура» в 14.00

13:40, 01 мая 2021, ПАИ

Телеканал «Культура», сегодня 1 мая, в 14:00 покажет фильм о псковском священнике, отце Павле Адельгейме, сообщает ГТРК «Псков». Фильм относится к циклу «Проповедники».

Воспоминаниями об отце Павле Адельгейме делятся его супруга Вера Адельгейм, прихожане и друзья: Владимир Шаронов, Виктор Яковлев, биограф отца Павла Анатолий Осницкий и другие. В фильме так же участвуют: Иван Адельгейм, сын протоиерея Павла Адельгейма; протоиерей Константин Костромин; Евгения Германова, воспитанница отца Павла.

Отец Павел был убит в Пскове 5 августа 2013 года в Пскове. Он пустил в дом молодого человека из Москвы, который затем набросился на священника с ножом.