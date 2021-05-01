Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фильм о протоиерее Павле Адельгейме покажет телеканал «Культура» в 14.00

Фото ГТРК "Псков".

Телеканал «Культура», сегодня 1 мая, в 14:00 покажет фильм о псковском священнике, отце Павле Адельгейме, сообщает ГТРК «Псков». Фильм относится к циклу «Проповедники».

Воспоминаниями об отце Павле Адельгейме делятся его супруга Вера Адельгейм, прихожане и друзья: Владимир Шаронов, Виктор Яковлев, биограф отца Павла Анатолий Осницкий и другие. В фильме так же участвуют: Иван Адельгейм, сын протоиерея Павла Адельгейма; протоиерей Константин Костромин; Евгения Германова, воспитанница отца Павла.

Отец Павел был убит в Пскове 5 августа 2013 года в Пскове. Он пустил в дом молодого человека из Москвы, который затем  набросился на священника с ножом. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

01 мая 2021

Статистика выздоровевших в Псковской области увеличилась на 211 человек
01 мая 2021

Еще четыре человека умерли в Псковской области от коронавируса
01 мая 2021

Старейший храм Пскова отметил 500-летие
01 мая 2021

В честь Первомая по Пскову курсировал «Профсоюзный автобус»
01 мая 2021

Конца света не будет. Благодатный огонь сошел
01 мая 2021

Работа без труда. Молодёжь Пскова точно знает, чем хочет заниматься
01 мая 2021

Фоторепортаж: Псковичи выбирают саженцы и рассаду
01 мая 2021

Фильм о протоиерее Павле Адельгейме покажет телеканал «Культура» в 14.00

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...