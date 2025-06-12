Красногородцы встретили День России автопробегом
Жители Красногородска встретили День России автопробегом, сообщает газета «Заря». Колонна из 20 автомобилей, украшенных флагами, проехала два круга: первый – по улицам Советской, Пушкина, Ани Никандровой, второй – по Советской, Пушкина и Велейской.
Стартовали автолюбители с центральной площади Красногородска.
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
«12 июня – это государственный праздник России, очень важный для нас. Мы пришли поддержать нашу страну своим участием в автопробеге всем коллективом и семьями», – рассказали редакции газеты участницы автопробега, сотрудницы казначейства Марина и Виктория.
Поддержать автолюбителей пришли также юнармейцы, волонтёры и участники «Движения первых». Они выстроились на площади в куртках в цветах триколора и развернули российский флаг. Затем для общей фотографии к ним присоединились участники автопробега.
Безопасность на протяжении всего маршрута обеспечивали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Опочецкий».