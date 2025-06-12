Новая выставка о героях войны открылась в Псковском музее-заповеднике

17:18, 12 июня 2025, ПАИ

Новая выставка о героях войны открылась в Псковском музее-музее, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. Она рассказывает о боевом пути ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы и в разных должностях работавших в музее. Все экспонаты и архивные документы, представленные в выставочном пространстве главного здания, посетители смогут увидеть впервые: ранее они не демонстрировались.

В торжественном открытии приняли участие родственники сотрудников-героев музея. Гостей мероприятия приветствовала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

«Эта выставка в год 80-летия Победы особенная для нас всех, ведь нашим коллегам-музейщикам выпала невероятно сложная и героическая судьба. Кто-то ушёл на фронт прямо из стен музея, кто-то, наоборот, приехал после войны в Псков и пришёл работать в музей, чтобы восстанавливать наш город. Они сделали очень много, чтобы память о тех невероятно сложных трагических событиях осталась навсегда. И символично, что больше всего среди них было историков. Наверное, именно потому, что без истории своей страны, без её знания и сохранения, без передачи следующим поколениям невозможно будущее нашего Отечества», – отметила заместитель директора.

Все герои выставки внесли свой вклад в общую победу над врагом: воевали на фронте и в партизанских отрядах, работали на военных предприятиях в тылу, выполняли специальные задания правительства, пережили ужасы фашистских концлагерей. С конца 1940-х по 1990-е годы в Псковском музее работало более ста человек, прошедших Великую Отечественную войну.

Добровольцем ушла на фронт и воевала в войсках связи Елена Дамберг (Скобельцына). С 1943 по 1945 год она находилась в расположении 293-го отдельного батальона связи 6-го гвардейского авиационного корпуса. В составе этого батальона Елена Ивановна освобождала Белоруссию, Польшу, брала Берлин. Именно поэтому на выставке Псковский музей-заповедник выставляет аппарат Морзе, за которым эти два с половиной года Елена Дамберг работала. Её даже наградили медалью «За боевые заслуги» за то, что она в течение нескольких суток без перерыва передала более 10 000 знаков без ошибок. В Польше она познакомилась с будущим мужем Борисом Скобельцыным. Затем приехала в Псков в 1950-х годах, став известным исследователем псковской старины. До 1977 года возглавляла художественный отдел Псковского музея-заповедника. В выставочном пространстве представлен созданный ею «Каталог русского дореволюционного и советского изобразительного искусства».

За плечами почётного гражданина города Пскова Константина Шестака были Советско-финская война, оборона Ленинграда, освобождение Пскова и советской Прибалтики. После окончания военной службы Шестак пришёл на работу в псковский музей. На выставке гости смогут увидеть его личные вещи. Среди них юбилейные награды и знаки Шестака, нагрудный знак «Гвардия», грамота полковника запаса за активное участие в военной-патриотическом воспитании воинов Ленинградского военного округа и допризывной молодёжи (1976), диплом об окончании Военной академии им. М. В. Фрунзе (1950), трудовая книжка (1960).

Анатолий Голузов воевал на Северокавказском фронте, на Курской дуге, освобождал Киев. После немецкого плена был активным участником движения Сопротивления. После войны стал известным псковским журналистом, посвятив своё творчество сохранению памяти о подвиге советских людей в годы войны. В пространстве выставки можно найти гранату, изготовленную узниками Бухенвальда (1945), письма А. Т. Голузова бывшему узнику Бухенвальда. Также представлены фотоаппарат «Зоркий» и ручка перьевая второй половины XX века. После войны Анатолий Голузов долгое время работал фотокорреспондентом «Псковской правды».

В открытии выставки приняли участие дочка и внук Анатолия Голузова, которые поделились воспоминаниями о своём родственнике и поблагодарили музей за сохранение памяти о нём.

Также в выставочном пространстве можно познакомиться с такими личностями, как Алексей Рябков, Владимир Богусевич, Варвара Власова, Пётр Воронков, Евгений Смирнов и Евгений Фирсов.

«Помимо личных вещей и архивных документов, на выставке собран материал, рассказывающий о повседневной жизни Псковского музея-заповедника в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Посетители смогут увидеть, как после войны выглядели объекты и экспозиции музея, а также чем жили и чем занимались его сотрудники. Также воссозданы страницы издававшейся в 1970–1980-х годах в псковском музее стенной газеты «Звонница». Посетители увидят самые яркие статьи и фотографии издания», – рассказал автор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела Юрий Конов.