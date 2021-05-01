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Ансамбль русской музыки «Псков» стал лауреатом международного конкурса

Ансамбль русской музыки «Псков» стал лауреатом I премии международного конкурса исполнителей  на струнных инструментах «StringPremium - 2021», сообщила Псковскому агентству информации директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Конкурс проходил  c 20 по 25 апреля 2021 в формате онлайн-формате. Участники распределялись по двум секциям: инструменты симфонического оркестра и инструменты, которые не входят в состав симфонического оркестра. Также были сформированы номинации «Ансамбли (от дуэта до октета) и оркестры».

«StringPremium-2021» стал площадкой новых имен талантливых исполнителей, творческого общения, знакомства с произведениями современных композиторов, площадкой новых контактов и знакомств, отметилоаЕлизавета Барышникова.

Этот проект инвестирует не только финансы, но и  время, энергию, свои компетенции в формирование ценностей. Как отмечают организаторы, привлекая к участию музыкантов с разных уголков Беларуси и других стран,  они обогащают и наполняют смыслом культурную среду.
 

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