Ансамбль русской музыки «Псков» стал лауреатом международного конкурса

17:06, 01 мая 2021, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» стал лауреатом I премии международного конкурса исполнителей на струнных инструментах «StringPremium - 2021», сообщила Псковскому агентству информации директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Конкурс проходил c 20 по 25 апреля 2021 в формате онлайн-формате. Участники распределялись по двум секциям: инструменты симфонического оркестра и инструменты, которые не входят в состав симфонического оркестра. Также были сформированы номинации «Ансамбли (от дуэта до октета) и оркестры».



«StringPremium-2021» стал площадкой новых имен талантливых исполнителей, творческого общения, знакомства с произведениями современных композиторов, площадкой новых контактов и знакомств, отметилоаЕлизавета Барышникова.

Этот проект инвестирует не только финансы, но и время, энергию, свои компетенции в формирование ценностей. Как отмечают организаторы, привлекая к участию музыкантов с разных уголков Беларуси и других стран, они обогащают и наполняют смыслом культурную среду.

