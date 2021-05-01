Календарь красоты на май

18:08, 01 мая 2021, ПАИ

Сразу несколько планет на небе находятся в знаке Тельца. Тельцом управляет чувственная Венера, которая больше других придает значения внешной красоте. Значит, пришло время вплотную заняться собой. Сделать это качественно нам поможет сонастройка с лунными ритмами. Рекомендации по уходу за собой на май от астролога Натальи Барановой.

1, 2 мая — хорошо сесть на краткосрочную диету либо заняться силовым и статическим спортом. Если удастся проигнорировать праздничное застолье, пара лишних килограммов в эти дни уйдет легко и быстро.Также хороши все очистительные и уходовые косметические процедуры.

В целом в мае для диеты лучше всего подходит первая треть месяца — с 1 по 11 число. Да, как раз все каникулы. Сможете справиться с праздничными искушениями, рузультаты вас впечатлят.

3,4 мая — приветствуются смелые и новаторские эксперименты с внешностью, но в том случае, если вы доверяете мастеру и уверены в положительном результате. Можно прокалывать уши, делать тату и пирсинг.

5, 6, 7 мая — полезны все очистительные процедуры, расслабляющий массаж, медитация и йога, водные процедуры, спа. Особенно удачны получатся прически на длинные волосы и образы в романтическом стиле.

8, 9 мая — активный спорт, уколы красоты, короткие стрижки, маникюр, педикюр.

10, 11, 12 мая — очень удачные дни для посещения косметолога, массажиста. Хороши любые процедуры по моделированию фигуры. Можно начинать занятия фитнессом, аэробикой.

13, 14 мая — маникюр, педикюр, стрижки, активный спорт и подвижные игры на свежем воздухе.

15, 16 мая — все уходовые процедуры, окрашивание волос. Можно делать маски из того, что лежит в холодильнике, но желательно, чтобы продукты все-таки были натуральными.

18, 19 мая — работа над стилем, подбор украшений и декоративной косметики, шоппинг. Все манипуляции с внешностью, которые делают вас ярче, заметнее.

20, 21 мая — все оздоровительные процедуры, аппаратная косметология, маски из натуральных компонентов, очистительные чаи.

22, 23 мая — работа над имиджем, поход к стилисту, шоппинг.

24, 25 мая — глубокая чистка лица и тела, пиллинги, горячие обертывания, сауна, жесткий массаж, для экстремалов — стояние на йоговской доске с гвоздями.

26, 27 мая — шоппинг, покупка брэндовых вещей, но есть риск потратить больше, чем планировали. Можно экспериментировать со стилем, если давно хотели попробовать этнику или бохо, самое время.

28, 29 мая — если не получилось сесть на диету в начале месяца, можно сделать еще одну попытку. Питательные и очищающие процедуры для кожи, криосауна, закаливание. Можно начать курс обливаний холодной водой.

30 мая — можно сделать очередную попытку отказа от вредных привычек. Есть шансы, что в этот раз она будет результативной.

Стрижки, окрашивание волос. Тату, пирсинг, прокалывание ушей — если вы давно хотели, но боялись.

*Когда я перечисляю определенные виды спорта, подразумеваю, что в эти дни можно начинать ими заниматься с прицелом на длительный период.