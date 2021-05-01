В мае псковский «Горводоканал» получит новую каналопромывочную машину

20:46, 01 мая 2021, ПАИ

Совсем скоро, в мае псковский «Горводоканал» получит комбинированную каналопромывочную машину нового поколения, сообщается в instagramm-канале предприятия. Сборка завершается в итальянском городе Аззано Дечимо на заводе компании Jurop.

После сборки и отладки всего оборудования машина будет передана предприятию, и начнет свою работу во дворах и на улицах города, в помощь нашей старенькой синей «скани». Приобретение этой машины является частью реализации Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020г.г.

