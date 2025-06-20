Кинологи МЧС России отмечают 29-летие службы
Кинологи МЧС России отмечают 29-летие службы. Её история началась в 1996 году, когда в отряде «Центроспас» появились первые кинологические расчёты, сообщили ПАИ в МЧС России по Псковской области.
В Псковской области кинологическое подразделение базируется в поисково-спасательном отряде города Пскова в составе ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». В частности, здесь с 2017 года живёт и тренируется лабрадор-ретривер Фигаро, которого все ласково зовут Федей.
«Федя – настоящий профессионал своего дела. Он постоянно совершенствует свои навыки. Четвероногий спасатель и его кинолог регулярно выезжают на полевые занятия, где собака учится искать людей в лесу, среди руин и в заброшенных зданиях», – рассказали в МЧС России.
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