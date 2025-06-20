Международный байк-фестиваль состоится в Гдовском районе

16:39, 20 июня 2025, ПАИ

Международный байк-фестиваль HoSt BUSTERS пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 июня. Об этом сообщается в группе мероприятия «Байкфест HoSt BUSTERS» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль организует мотоклуб HoSt. Гостей ждут рок-концерт, конкурсы, развлечения, анимационные и интерактивные зоны, дискотека и многое другое.

На территории фестиваля предусмотрено полноценное питание, охраняемая парковка для мотоциклов и автомобилей, туалеты, сувенирные лавки, коттеджи, а также баня.

«Отдельно отмечаем, что праздник дружеский, семейный. Приезжать можно и нужно всей семьей», – добавили организаторы.