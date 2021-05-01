Псковский драмтеатр опубликовал афишу спектаклей на июнь

22:42, 01 мая 2021, ПАИ

Псковский драмтеатр опубликовал афишу на июнь. Об этом сообщается в instagram-аккаунте театра.

«Друзья! Готова последняя афиша этого сезона. Лучшие артисты Александринского театра, Вениамин Смехов, кабаре в буфете и гастроли Астраханского театра драмы – все это в июне в Пскове», - пишут сотрудники театра.

Первый совместный спектакль мэтров сцены Александринского и Псковского театров «Пир» ко дню рождения Пушкина.Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.Два популярных артиста театра и кино на псковской сцене: Вениамин Смехов («Несерьезная исповедь») и заслуженный артист России Михаил Морозов («Баснословный вечер»).