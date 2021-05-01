Генерал-полковник Павел Барышев снят с поста замглавы МЧС России

23:13, 01 мая 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Павла Барышева, передает ТАСС. Соответствующий указ появился на на официальном портале правовой информации 1 мая 2021 года.

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Барышев был назначен заместителем главы ведомства 2 февраля 2017 года.