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Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко дала полезные советы о безопасном завершении и выходе из поста. По её словам, к употреблению мяса и других продуктов животного происхождения следует возвращаться постепенно. Об этом сообщает газета «Известия». 

Постепенность нужно сохранять, поскольку во время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки

«Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнёт активнее расщеплять белки», – пояснила диетолог.

Мойсенко также посоветовала для начала есть отварное мясо в сочетании с большим количеством овощей. Специалист считает, что если человек решил съесть шашлык, то нужно выбирать кусок мяса без пережаренных частей и употреблять овощи и зелень.

«Нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Жирного, жареного, копчёного, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания», – заключила Римма Мойсенко. 

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