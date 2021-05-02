Артур Акавов может возглавить объединенное спортивное учреждение - «Псковский телеграм»

09:26, 02 мая 2021, ПАИ

Российский боксер Артур Акавов, назначенный и.о. директора Ледового дворца Пскова, в дальнейшем может возглавить объединенное спортивное учреждение Псковской области. Такая информация прозвучала в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» в минувшую пятницу.

Кроме того, по информации соведущего Антона Сергеева, Артур Акавов не завершает и свою спортивную карьеру.

Известный боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов назначен и. о. директора Ледового дворца Пскова с 28 апреля.

Видеопроект «Псковский телеграм» смотрите на Yoytube-канале ПАИ.