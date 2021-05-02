Артур Акавов может возглавить объединенное спортивное учреждение - «Псковский телеграм»
Российский боксер Артур Акавов, назначенный и.о. директора Ледового дворца Пскова, в дальнейшем может возглавить объединенное спортивное учреждение Псковской области. Такая информация прозвучала в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» в минувшую пятницу.
Кроме того, по информации соведущего Антона Сергеева, Артур Акавов не завершает и свою спортивную карьеру.
Известный боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов назначен и. о. директора Ледового дворца Пскова с 28 апреля.
Видеопроект «Псковский телеграм» смотрите на Yoytube-канале ПАИ.
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