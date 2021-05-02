Псковская область принимает участие в открытии туристического сезона в Санкт-Петербурге

12:03, 02 мая 2021, ПАИ

2 мая Псковская область принимает участие в открытии туристического сезона в Санкт-Петербурге — в речном карнавале-2021. Об этом сообщает руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко в Facebook.

Она отметила, что в речном карнавале примет участие не менее 20 судов. Корабль Псковской области будет украшен символикой региона, на нём будут выступать артисты Псковской областной филармонии.

Кроме того, для зрителей подготовлен интерактив: нужно прийти на карнавал и найти корабль Псковской области под названием «Генерал».

На протяжении всего маршрута гости и жители Санкт-Петербурга будут иметь возможность наблюдать театрализованные выступления профессиональных артистов, которые будут проходить на каждом из кораблей. Карнавальный маршрут парада кораблей пролегает через Летний сад и центральную часть Санкт-Петербурга.