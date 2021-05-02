Противоклещевую обработку провели в Михайловском

16:23, 02 мая 2021, ПАИ

На территориях Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в первый раз в этом году провели противоклещевую обработку. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Как рассказала главный хранитель музейных территорий Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева, десинсекцию осуществляли 29 апреля и 1 мая, в утренние и вечерние, свободные от посетителей часы. Работы шли на Поэтической поляне около Михайловского, в музеях-усадьбах «Михайловское» «Петровское» и «Тригорское», в «Пушкинской деревне» в Бугрово, на городищах Савкина горка и Воронич, а также в местах традиционного базирования доброхотских отрядов — всего на площади порядка 7 гектаров.

Обязательная повторная противоклещевая обработка заповедных территорий запланирована на последние дни мая — начало июня, перед Пушкинским праздником поэзии. По договору эти мероприятия на территории музея-заповедника «Михайловское» проводят сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».