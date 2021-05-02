Синоптики: В понедельник на каждый квадратный метр московских улиц выльется по «два ведра воды»

18:43, 02 мая 2021, ПАИ

В понедельник, 3 мая на столицу и жителей Центральной России надвигается почти библейский потоп, передает РИА Новости со ссылкой на Евгения Тишковца, ведущего сотрудника центра погоды «Фобос».

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — предупредил синоптик.

По его словам в столице дожди начнутся после полуночи, и на каждый квадратный метр московских улиц выльется по «два ведра воды». Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Также непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области — там грозы пройдут с вероятностью 70-80 процентов.