Актриса Юлия Пересильд пожелала всем в пасхальное воскресенье радости и нежных объятий

19:01, 02 мая 2021, ПАИ

Псковичка Юлия Пересильд поздравила всех с Пасхой в своем instagram-аккаунте.

«Христос Воскресе! Радости всем! Праздника, горячих сердец! Любви! Вдохновения! Счастья, нежных объятий. Люблю этот праздник, что- то в нем из детства. Тихое утро Пасхи, бабушка , куличи, запах горячих пирогов и улыбающиеся люди вокруг», - пожелала актриса.