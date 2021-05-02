Актриса Юлия Пересильд пожелала всем в пасхальное воскресенье радости и нежных объятий
Псковичка Юлия Пересильд поздравила всех с Пасхой в своем instagram-аккаунте.
«Христос Воскресе! Радости всем! Праздника, горячих сердец! Любви! Вдохновения! Счастья, нежных объятий. Люблю этот праздник, что- то в нем из детства. Тихое утро Пасхи, бабушка , куличи, запах горячих пирогов и улыбающиеся люди вокруг», - пожелала актриса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2021
Драмтеатр приглашает псковичей на открытие выставки необычных работ петербургского художника Iskanderа
02 мая 2021
Синоптики: В понедельник на каждый квадратный метр московских улиц выльется по «два ведра воды»
02 мая 2021
Великолукский боксёр Руслан Шамилов стал победителем в турнире «Горилла ММА Серия-31: Время новых героев»
02 мая 2021
Псковичей просят поддержать 600-летний печорский дуб в голосовании за главное дерево России