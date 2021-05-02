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Общество

Актриса Юлия Пересильд пожелала всем в пасхальное воскресенье радости и нежных объятий

Псковичка Юлия Пересильд поздравила всех с Пасхой в своем instagram-аккаунте.

«Христос Воскресе! Радости всем! Праздника, горячих сердец! Любви! Вдохновения! Счастья, нежных объятий. Люблю этот праздник, что- то в нем из детства. Тихое утро Пасхи, бабушка , куличи, запах горячих пирогов и улыбающиеся люди вокруг», - пожелала актриса.

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