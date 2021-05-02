Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае
Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае, сообщает газета «Наш путь». Прием ведут: фельдшер Наталья Кухарева, акушерка Елена Цветкова, рентген-лаборант Елена Бондарева. Во время работы специалистов ФАПа вы можете сделать флюорографию и ЭКГ, сдать кровь на анализы, женщины могут сделать маммографию.
4 мая – деревня Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо)
5 мая – деревни Макоедово, Плетеньки Лычевской волости (в центре деревень)
7 мая – деревня Букино Лычевской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)
11 мая – деревня Гвоздово Переслегинской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)
14 мая – деревни Сапроново, Мартьяново Пореченской волости (в центре деревень)
17 мая – деревня Поречье Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо)
19 мая – деревня Русаново Переслегинской волости – будет производиться диспансеризация (возле Центра социальной реабилитации)
21 мая – деревни Жигари, Борисоглеб Пореченской волости (в центре деревень)
24 мая – деревня Баландино Шелковской волости (возле ФАПа)
26 мая – деревня Плаксино Лычевской волости – вакцинация от коронавируса (возле ФАПа)
27 мая – деревни Задежа, Аничково Лычевской волости (в центре деревень)
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