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Общество

Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае

Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае, сообщает газета «Наш путь».  Прием ведут: фельдшер Наталья Кухарева, акушерка Елена Цветкова, рентген-лаборант Елена Бондарева. Во время работы специалистов ФАПа вы можете сделать флюорографию и ЭКГ, сдать кровь на анализы, женщины могут сделать маммографию.

4 мая – деревня Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо)

5 мая – деревни Макоедово, Плетеньки Лычевской волости (в центре деревень)

7 мая – деревня Букино Лычевской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)

11 мая – деревня Гвоздово Переслегинской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)

14 мая – деревни Сапроново, Мартьяново Пореченской волости (в центре деревень)

17 мая – деревня Поречье Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо)

19 мая – деревня Русаново Переслегинской волости – будет производиться диспансеризация (возле Центра социальной реабилитации)

21 мая – деревни Жигари, Борисоглеб Пореченской волости (в центре деревень)

24 мая – деревня Баландино Шелковской волости (возле ФАПа)

26 мая – деревня Плаксино Лычевской волости – вакцинация от коронавируса (возле ФАПа)

27 мая – деревни Задежа, Аничково Лычевской волости (в центре деревень)

 

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