Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае

19:26, 02 мая 2021, ПАИ

Стал известен график работы Великолукского ФАПА в мае, сообщает газета «Наш путь». Прием ведут: фельдшер Наталья Кухарева, акушерка Елена Цветкова, рентген-лаборант Елена Бондарева. Во время работы специалистов ФАПа вы можете сделать флюорографию и ЭКГ, сдать кровь на анализы, женщины могут сделать маммографию.

4 мая – деревня Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо)

5 мая – деревни Макоедово, Плетеньки Лычевской волости (в центре деревень)



7 мая – деревня Букино Лычевской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)



11 мая – деревня Гвоздово Переслегинской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо)



14 мая – деревни Сапроново, Мартьяново Пореченской волости (в центре деревень)



17 мая – деревня Поречье Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо)



19 мая – деревня Русаново Переслегинской волости – будет производиться диспансеризация (возле Центра социальной реабилитации)



21 мая – деревни Жигари, Борисоглеб Пореченской волости (в центре деревень)



24 мая – деревня Баландино Шелковской волости (возле ФАПа)



26 мая – деревня Плаксино Лычевской волости – вакцинация от коронавируса (возле ФАПа)



27 мая – деревни Задежа, Аничково Лычевской волости (в центре деревень)



