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Политика

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил экономию ресурсов при дистанционном электронном голосовании

Александр Братчиков усматривает в дистанционном электронном голосовании сплошные выгоды. Фото избиркома Псковской области

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился своим мнением о предстоящем тестировании дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в избиркоме Псковской области.

«Уверен, что будущее выборов именно за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В чём я вижу преимущества? Прежде всего это голосование в любой точке мира. Где бы вы ни были в день выборов, проголосовать не составит труда, достаточно иметь выход в интернет. И ваш голос сразу же будет учтён. Тут получается существенная экономия и времени избирателя, и времени подведения итогов голосования», – сказал Александр Братчиков.

Кроме того, глава администрации Пскова сказал, что в этом году избирателям предстоит протестировать новую систему голосования для того, чтобы решить, какая из них лучше: старая с бумажными бюллетенями или новая с электронными голосами.

Также он отметил, что если хотя бы половина избирателей решит проголосовать с помощью ДЭГ, то получится экономия средств и ресурсов. В следующем году в Пскове предстоят выборы в Псковскую городскую Думу, для проведения таких выборов традиционным способом необходимо напечатать 333 тысячи бюллетеней, или 680 пачек бумаги, для изготовления которых нужно срубить и переработать примерно 40 деревьев.

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