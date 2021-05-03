Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил экономию ресурсов при дистанционном электронном голосовании

18:53, 03 мая 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился своим мнением о предстоящем тестировании дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в избиркоме Псковской области.

«Уверен, что будущее выборов именно за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В чём я вижу преимущества? Прежде всего это голосование в любой точке мира. Где бы вы ни были в день выборов, проголосовать не составит труда, достаточно иметь выход в интернет. И ваш голос сразу же будет учтён. Тут получается существенная экономия и времени избирателя, и времени подведения итогов голосования», – сказал Александр Братчиков.

Кроме того, глава администрации Пскова сказал, что в этом году избирателям предстоит протестировать новую систему голосования для того, чтобы решить, какая из них лучше: старая с бумажными бюллетенями или новая с электронными голосами.

Также он отметил, что если хотя бы половина избирателей решит проголосовать с помощью ДЭГ, то получится экономия средств и ресурсов. В следующем году в Пскове предстоят выборы в Псковскую городскую Думу, для проведения таких выборов традиционным способом необходимо напечатать 333 тысячи бюллетеней, или 680 пачек бумаги, для изготовления которых нужно срубить и переработать примерно 40 деревьев.