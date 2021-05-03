Россия после майских праздников может начать полётные программы в Египет
После майских праздников Россия может объявить о начале полётных программ в Египет.
Об этом в интервью RT рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, египетская сторона планирует принять до 1 млн россиян в 2021 году вне зависимости от даты открытия полётов, что составляет около 45-50 % от объёма российского турпотока в 2015 году.
По мнению Ломидзе, российский внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным уровням уже к концу 2021 года, а внешний — не раньше 2022 года.
Она также рассказала, что сейчас россияне активнее всего бронируют туры на курорты Краснодарского края, в Крым, Калининград, Санкт-Петербург, а также на Алтай и Байкал. При этом всё больше людей рассчитывает отдохнуть за рубежом на фоне постепенного открытия авиасообщения России с другими государствами.
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