Владимир Путин назначил судей в Псковской области

08:57, 04 мая 2021, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил судей в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судьёй Псковского областного суда стала Елена Зайцева, судьёй Псковского городского – Анна Анцанс. Елена Зайцева ранее занимала пост заместителя председателя Псковского городского суда, Анна Анцанс работала мировым судьёй на участке в Санкт-Петербурге.

Соответствующие измненения предусмотрены Указом Президента от 01.05.2021 № 265 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».