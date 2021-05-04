Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове

10:14, 04 мая 2021, ПАИ

3 мая на Рижском проспекте водитель сбил перехода. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Около 23:30 на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на разрешенный сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики. Подробные обстоятельства произошедшего выясняются.