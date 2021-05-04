7 770 новых случаев коронавируса выявили в России

11:09, 04 мая 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 7 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В 12,2% случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 755 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах, 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека.