7 770 новых случаев коронавируса выявили в России
За последние сутки в России выявлено 7 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В 12,2% случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 755 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах, 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека.
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