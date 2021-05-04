В Великих Луках полиция раскрыла кражу велосипеда «Штерн»

12:52, 04 мая 2021, ПАИ

В Великих Луках полиция раскрыла кражу велосипеда марки «Штерн», которая была совершена 1 мая из подъезда дома на улице Л. Чайкиной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина уже дал признательные показания.

А в Великолукском районе в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что 2 мая из сумки в доме на улице Ленинградской в деревне Булынино была совершена кража 3000 рублей. Стражи порядка установили подозреваемого в совершении этого противоправного деяния, им оказался безработный ранее судимый 47-летний местный житель.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».