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Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей вместе «сыграть Ягория»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 5 мая начнут «играть Ягория». Праздновать старинный крестьянский праздник, приуроченный к первому выпуску скотины на выпас в поле и новому мельничному «сезону», рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

 «Егорий вешний», или по-другому Юрьев день, был одним из самых почитаемых в крестьянской среде праздников на Руси не только в допушкинские и пушкинские времена, по и позднее, вплоть до середины ХХ века. Он приходился на 6 мая, и в этот же день Русская православная церковь славит великомученика Георгия Победоносца», - поделилась Лидия Токарева, представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В основу программы, которую в «Михайловском» несколько лет назад разработали и с тех пор ежегодно существенно обновляют, легли подлинные «егорьевские» обряды и действа, литературный, игровой и музыкальный этнографический материал, в разные годы записанный исследователями, в том числе и в здешних местах. Включены в сценарий и соответствующие фрагменты из произведений русской классики, А.С. Пушкина.

Фольклорную программу «Ягорий-свет» проводят в «Пушкинской деревне» в Бугрово. Её сеансы расписаны до 10 мая включительно.  Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе, а более того — с небольшими размерами музейной крестьянской усадьбы (пусть даже и просторной, и зажиточной по пушкинским временам) на один сеанс музейных «гуляний» одновременно могут попасть не более сорока человек.

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