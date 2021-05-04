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Экономика

Правительство направит 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено ещё 3,9 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Таким образом, продолжится субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно установленным правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года.

Ставка по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно направить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

На заседании правительства 27 апреля Михаил Мишустин отметил, что решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период, сохранить трудовые коллективы и не допустить сбоев в выплате заработных плат.

По итогам прошлого года объём льготного кредитования системообразующих компаний превысил 230 млрд рублей. Всего в рамках этой программы были заключены 319 кредитных договоров с крупнейшими работодателями страны.

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