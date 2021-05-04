Подростки из псковского СИЗО-1 отправились на виртуальную экскурсию по местам боевой славы

17:01, 04 мая 2021, ПАИ

Несовершеннолетние учащиеся СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области отправились на виртуальную экскурсию по местам боевой славы региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии великого праздника подростки из учебно-консультационного пункта СИЗО-1 в режиме онлайн посетили улицы, носящие имена воинов, защищавших город Псков. Также они поделились рассказами о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны.

Организатор мероприятия и классный руководитель УКП Наталья Афанасьева отметила, что ребята посмотрели документальный фильм об освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие в тематической викторине «9 Мая» и создали стенд героев, в честь которых названы улицы областного центра.

«Дань памяти и уважения к людям, пережившим войну, сохранит действительность исторических событий. Знание и уважительное отношение к истории своего рода, дома, улицы, на которой живешь, обогащает человека и объединяет его узами с семейным прошлым», - добавила Наталья Афанасьева.