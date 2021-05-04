Молодёжный центр набирает волонтёров для развозки подарков псковским ветеранам

18:19, 04 мая 2021, ПАИ

В период с 6 по 10 мая сотрудники и волонтёры Псковского городского молодёжного центра будут развозить подарки ветеранам и всем тем, кто причастен к событиям Великой Отечественной войны. В связи с этим объявлен набор добровольцев. О этом ПАИ рассказали в центре.

Волонтёры будут участвовать в развозке в соответствии с собственными возможностями: в ежедневной работе нет необходимости.

Для того чтобы стать добровольцем акции, необходимо написать личное сообщение в официальной группе Молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, весной прошлого года Псковский городской молодёжный центр принимал активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Сотрудниками и волонтёрами центра было развезено двадцать две тысячи бесплатных продуктовых наборов жителям города.