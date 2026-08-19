Как будет работать электронное удостоверение ветерана боевых действий, обсудят в медиацентре ПАИ

09:00, 19 августа 2026, ПАИ

Меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и электронное удостоверение ветерана боевых действий станут темами брифинга министра социальной защиты Псковской области Ольги Евстигнеевой сегодня, 19 августа, в медиацентре ПАИ.

Как изменились меры поддержки в этом году? Как ветераны СВО могут стать участниками пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода? Как получить электронное удостоверение ветерана боевых действий? Где единое окно, в котором ветераны СВО могут узнать о всех мерах поддержки?

Об этом и многом другом поговорят в медиацентре ПАИ сегодня, в 10:00.