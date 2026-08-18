Более 5 млрд рублей вложили в медицину Псковской области за пять лет

16:36, 18 августа 2026, ПАИ

Совещание с главными врачами государственных медицинских учреждений региона провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Заседание, в котором руководители медучреждений приняли участие по видеоконференцсвязи, состоялось в рамках рабочего визита главы региона в южные муниципалитеты, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В Псковской области последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадровым вопросом и меняли организацию медицинской помощи.

«Только в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 по 2024 год в отрасль направлено более 5,3 миллиарда рублей. За это время закупили почти 12 тысяч единиц медоборудования и 258 автомобилей, капитально отремонтировали 58 объектов, построили 138 ФАП и врачебную амбулаторию. В прошлом году эта работа продолжилась уже в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что все эти изменения дали ощутимый медицинский эффект: оценка жителями качества медицинской помощи выросла с 46,5 % в 2022 году до 56,4 % по итогам предыдущего года.

Отдельное направление – кадры. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения.

«Также вместе с нашими депутатами Законодательного Собрания мы разработали и приняли комплексную программу поддержки медицинских и педагогических кадров. Заложили значительное финансирование. На медицинскую часть программы только в этом году предусмотрено почти 240 миллионов рублей. И в результате с 2018 года дефицит врачей снизился с 52 до 36 %», – продолжил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание и на изменения в организации системы. «Мы создали четыре крупные межрайонные больницы с развитой филиальной сетью, объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Благодаря этому удалось полностью погасить просроченную кредиторскую задолженность, которая в 2024 году доходила до 361 миллиона рублей, удалось значительно повысить зарплаты», – добавил он.

Глава региона подчеркнул, что сегодня у медицинских организаций гораздо больше ресурсов и инструментов, чем несколько лет назад, и теперь важно грамотно ими пользоваться.

«Новая структура сама по себе отдельно результата не даст. Оборудование должно быть загружено, специалисты – работать там, где они особенно нужны, мобильные бригады – выезжать к людям. И здесь многое зависит уже от того, как выстроены процессы непосредственно в каждом медицинском учреждении», – заявил губернатор.

Одним из показательных примеров Михаил Ведерников назвал достижение показателей профилактики и диспансеризации, в том числе и репродуктивной. Основные вызовы: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания лёгких. В каждом случае чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей помочь человеку.

«Всё необходимое для этого есть. Можно приглашать жителей на диспансеризацию через колл-центры и СМС, проводить обследования вечером и по субботам, выезжать мобильными бригадами на предприятия и в отдаленные населённые пункты. Это абсолютно рабочие механизмы. Те, кто ими пользуются, уже выходят на плановые показатели. Мы создавали эти механизмы именно для того, чтобы медицинская помощь была ближе к человеку», – заключил глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что сейчас задача для каждого главного врача – проанализировать организацию этой работы в своём учреждении и устранить причины отставания.

Также на заседании обсудили трансформацию государственной системы здравоохранения Псковской области за период реализации национальных проектов, результаты проведения профилактических мероприятий, а также проанализировали работу Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы.