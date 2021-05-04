В региональном Росреестре рассказали о сделках купли-продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

18:40, 04 мая 2021, ПАИ

Покупка и продажа земли сельскохозяйственного назначения имеет множество правовых нюансов и особенностей. Такие земли находятся под особым государственным надзором, так как представляют особую ценность. В Управлении Росреестра по Псковской области рассказали о тонкостях оформления сделок с такими землями.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства.

В Псковской области на 01.04.2021 поставлено на учёт около 90 тысяч земельных участков. Общее количество зарегистрированных вещных прав на такие участки составило 78 688.

При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения субъект Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальное образование имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за которую он продаётся. Исключение – продажа с публичных торгов и случаи изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Продавец земельного участка обязан известить в письменной форме высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации о намерении продать земельный участок. В Псковской области исполнение данной государственной функции осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.

Собственник земельного участка направляет в комитет извещение о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с указанием:

– цены,

– размера,

– местоположения земельного участка,

– срока, до истечения которого должен быть осуществлён взаимный расчёт.

Вышеуказанное извещение продавец земельного участка вручает в комитете под расписку или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.

Срок для осуществления взаимных расчётов по таким сделкам не может быть более 90 дней.

В случае если комитет откажется от покупки либо не уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение 30 дней со дня поступления извещения, продавец в течение года вправе продать земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении цены.

Таким образом, при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения обязательными для представления на государственную регистрацию перехода права являются документы, подтверждающие соблюдение правила о преимущественном праве покупки.

Сделка по продаже земельного участка, совершённая с нарушением преимущественного права покупки, ничтожна.