Кабинет министров временно запретил вывоз гречихи

19:25, 04 мая 2021, ПАИ

В целях обеспечения продовольственной безопасности кабмин РФ ввёл временный запрет на вывоз из страны гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление от 30 апреля опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

«<...> В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>», – говорится в документе, в приложении к которому указаны конкретные товары: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

Запрет не касается товаров, вывозимых из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Также временный запрет не коснётся товаров, движущихся через РФ транзитом или переправляемых из одной части России в другую через территории других стран.