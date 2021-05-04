Кабинет министров временно запретил вывоз гречихи
В целях обеспечения продовольственной безопасности кабмин РФ ввёл временный запрет на вывоз из страны гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление от 30 апреля опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
«<...> В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>», – говорится в документе, в приложении к которому указаны конкретные товары: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Запрет не касается товаров, вывозимых из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Также временный запрет не коснётся товаров, движущихся через РФ транзитом или переправляемых из одной части России в другую через территории других стран.
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