«Аптекарский огород» станет подспорьем в учёбе для студентов Великолукского медицинского колледжа

19:39, 04 мая 2021, ПАИ

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Как сообщает городской сайт «Луки.ру» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, при медицинском колледже в Великих Луках появится свой «аптекарский огород».

Преподаватели и учащиеся решили реализовать на практике «аптекарский огород», какие раньше были в дореволюционной России почти при каждой аптеке. Он будет служить практическим полигоном для подготовки студентов в таких дисциплинах, как фармакология, фитотерапия, гомеопатия и другие.

Теперь в колледже с участием учёных и студентов будет проводиться научно-исследовательская работа по разработке лекарственных препаратов и биологически активных веществ на основе экологически безопасных, натуральных компонентов растительного, минерального и животного генеза.

Кроме того, данный проект способствует озеленению города, а также экологическому и трудовому воспитанию студенческой молодёжи.

«На сегодняшний день нами создана основная канва проекта «аптечный огород» – посажено 12 фруктовых деревьев, шесть хвойных, десятки декоративных растений, цветочная клумба, закладывается оранжерея для выращивания лекарственных трав», — отметили в пресс-центре колледжа.