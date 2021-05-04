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Общество

В Москве сейчас начнётся репетиция парада Победы

 

Техника ждёт сигнала к отправке. Фото РИА Новости

Сейчас в столице проходит ночная репетиция парада в честь Дня Победы. Колонна, в которой более 12 тысяч военнослужащих и почти 200 боевых машин, вытянулась вдоль Тверской улицы. Есть ещё время снова удостовериться, что обмундирование в порядке и техника выглядит как подобает. Команда к началу прозвучит, как только куранты пробьют десять вечера, сообщает Первый канал.

Генеральная репетиция назначена на утро 7 мая. А сам парад Первый канал покажет во всей красе и с таких точек, какие недоступны самим участникам, — и в пеших расчётах, и в кабинах, и уж тем более снаружи самолётов и вертолётов. Трансляция парада начнётся традиционно в десять утра. Но включайте телевизоры пораньше: на Первом запланирован большой праздничный эфир.

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