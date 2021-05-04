Команда Себежского района примет участие в международном походе, посвящённом сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

23:00, 04 мая 2021, ПАИ

Команда Себежского района в составе пяти человек из Себежской основной и Кузнецовской средней школ примет участие в международном походе, посвящённом сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Об этом Псковскому агентству информации сообщила районная газета «Призыв».

Сегодня, 4 мая, все команды встретились в Пскове, а с 5 по 7 мая на туристической базе «Озерявки» в Себежском районе соберутся команды детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в нашей поддержке, из Пермского края, Псковской области и Витебской области Республики Беларусь, а также взрослые, сопровождающие детские команды.

Участники будут вместе проживать в условиях палаточного лагеря на территории Себежского национального парка. Организаторы обещают насыщенную программу – тематические квесты, военно-прикладную эстафету, просмотр фильмов военных лет под открытым небом, знакомство с историей героев Великой Отечественной войны и партизанского движения Себежского района, костровые мероприятия.

Поход организован УМВД России по Псковской области, администрацией Псковской области, Комитетом по образованию Псковской области с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.