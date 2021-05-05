С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет школа для студентов-архитекторов и рестовраторов

09:55, 05 мая 2021, ПАИ

С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет научно-образовательный проект «Псковская архитектурная школа» для студентов- архитекторов, реставраторов и молодых специалистов до 30 лет из 7 регионов России. Об этом сообщается в instagram-аккаунте Комитета по охране ОКН Псковской области.

«Проект рассчитан на повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия федерального значения Церковь Николы Вратаря и на Михайловском соборе. По итогам мероприятия молодыми специалистами будут представлены проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов, презентация выполненной работы и торжественное вручение сертификатов», - отмечают специалисты комитета.

Программа организована Союзом реставраторов России совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской Епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).