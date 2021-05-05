Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет школа для студентов-архитекторов и рестовраторов

С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет научно-образовательный проект «Псковская архитектурная школа» для студентов- архитекторов, реставраторов и молодых специалистов до 30 лет из 7 регионов России. Об этом сообщается в instagram-аккаунте Комитета по охране ОКН Псковской области.

«Проект рассчитан на повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия федерального значения Церковь Николы Вратаря и на Михайловском соборе. По итогам мероприятия молодыми специалистами будут представлены проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов, презентация выполненной работы и торжественное вручение сертификатов», - отмечают специалисты комитета.

Программа организована Союзом реставраторов России совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской Епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

05 мая 2021

С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет школа для студентов-архитекторов и рестовраторов

05 мая 2021

Псковский театр драмы приглашает псковичей на спектакли о Цветаевой и Есенине

04 мая 2021

В 2021 году в Пскове пройдёт II Международный фестиваль колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги
04 мая 2021

В Псковской областной универсальной библиотеке откроется выставка французских комиксов
04 мая 2021

Глава Островского района Дмитрий Быстров побывал в центре «Точка роста»

04 мая 2021

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей вместе «сыграть Ягория»

04 мая 2021

Завершается первый этап работ по созданию парка «Россия – моя история» в Пскове

04 мая 2021

Псковский театр кукол дополнил майскую афишу еще двумя спектаклями

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...