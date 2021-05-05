Депутат Госдумы Александр Козловский отмечает 48-летие

10:54, 05 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 5 мая, свой 48-й день рождения отмечает секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Деловые качества опытного, авторитетного руководителя позволяют региональному отделению развиваться и реализовывать множество инициатив, направленных на помощь людям. Активисты партии, сторонники и единомышленники поздравляют Александра Козловского с днем рождения и желают крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия! Неиссякаемой энергии, успехов в реализации программы партии и дальнейшего движения вперед!» - поздравили коллегу однопартийцы.