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Экономика

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников российские семьи получат до 17 августа

До 17 августа Правительство РФ должно получить доклад об осуществлении выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, соответствующие поручения по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля.

До 10 июня Минтруд и Минфин разработают и представят в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

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