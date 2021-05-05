8 мая пройдет Кубок губернатора Псковской области по КУДО
Кубок Губернатора Псковской области по КУДО пройдет 8 мая в УСК «Олимп», сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковской федерации КУДО Илья Кучеров.
В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Пскова, Печор, Острова и Великих Лук. Это ежегодные соревнования, в этом году они приурочены к 76-й годовщине Победы. Турнир направлен на развитие единоборств Псковской области и является отбором для новичков в сборную команду.
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