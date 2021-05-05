8 мая пройдет Кубок губернатора Псковской области по КУДО

13:23, 05 мая 2021, ПАИ

Кубок Губернатора Псковской области по КУДО пройдет 8 мая в УСК «Олимп», сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковской федерации КУДО Илья Кучеров.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Пскова, Печор, Острова и Великих Лук. Это ежегодные соревнования, в этом году они приурочены к 76-й годовщине Победы. Турнир направлен на развитие единоборств Псковской области и является отбором для новичков в сборную команду.